O que comer para ter menos fome ao longo do dia? 7 alimentos que saciam

Elas também contêm ômega 3, que melhora a imunidade e tem ação anti-inflamatória. No entanto, é importante não exagerar nas porções, pois alimentos com gordura são mais calóricos, e o consumo excessivo de castanha-do-pará pode ser tóxico devido ao selênio.

3. Cereais, como aveia

A aveia é um cereal e a quinoa um pseudocereal, ambos ricos em fibras e carboidratos, que ajudam na saciedade. Especialistas recomendam combinar aveia com frutas e quinoa com iogurte, ou consumi-las nas refeições principais, substituindo o arroz com feijão. Sementes como linhaça e chia também têm efeitos semelhantes.

4. Saladas, como mix de folhas

Imagem: iStock

A salada pré-refeição é ótima para proporcionar saciedade devido às fibras, que lentificam a digestão. Para quem não gosta, a dica dos especialistas é variar as folhas e temperos até encontrar combinações agradáveis. As folhas podem ser consumidas cruas ou preparadas no vapor ou forno. Quanto mais colorida, melhor. Adicione legumes crus e cozidos para diversificar os nutrientes e finalize com um pouco de azeite.