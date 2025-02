Poucos sabem: vegetal mais saudável do mundo tem na feira e é barato

De maneira geral, todos os vegetais que estamos acostumados a consumir são benéficos para a saúde. Legumes, verduras e frutas são fontes de vitaminas, sais minerais, antioxidantes, fibras e outros componentes importantes para o funcionamento do organismo e a prevenção de doenças.

Mas um estudo feito nos Estados Unidos há mais de dez anos criou um ranking que faz sucesso até hoje, listando os vegetais mais saudáveis do mundo. Eles consideraram a quantidade de 17 nutrientes importantes (entre eles potássio, zinco, ferro, cálcio, vitaminas A, B, C, D, E e K etc.) que 47 alimentos fornecem por cada porção de 100 calorias.

Os resultados apontaram o agrião como o vegetal mais saudável do planeta. No entanto, apesar de seus benefícios, ele não é consumido com a mesma frequência que outras folhas mais populares, como alface, espinafre, repolho e rúcula.