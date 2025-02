O que as batidas do coração dizem sobre sua saúde

Existe ainda a fibrilação atrial, uma das arritmias mais comuns, acometendo mais de 45 milhões de pessoas no mundo. Acontece quando a região do coração chamada de átrio contrai de forma irregular, que pode ser acelerada ou lenta. Está associada ao excesso de bebidas alcoólicas, mas também a problemas do coração.

Como checar a frequência cardíaca

Imagem: iStock

Em casa, a frequência pode ser checada colocando os dedos indicador e médio sobre o pulso ou na região lateral do pescoço, pressionando levemente para sentir a pulsação (sensação do batimento). Conta-se a quantidade de batidas durante um minuto.

Também pode ser verificada por meio do uso do estetoscópio pelos médicos, de aparelhos como os medidores de pressão e de alguns exames, como o eletrocardiograma, que monitora o funcionamento do coração para identificar problemas no ritmo cardíaco.

Hoje existem smartphones e relógios que podem fazer essa medição, mas indica-se cuidado no uso deles para realizar diagnósticos, já que podem não captar os dados com tanta precisão.