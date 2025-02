Ela sentiu algo estranho ao prender o cabelo e descobriu que era câncer

É uma doença que habitualmente costuma ter uma evolução mais lenta, arrastada. Muitos pacientes descobrem a doença acidentalmente, com exames de rotina, observando o aumento desses linfócitos. Quando fazemos exames mais aprofundados, conseguimos chegar ao diagnóstico da LLC.

Jayr Schmidt Filho, líder do Centro de Referência em Neoplasias Hematológicas do A.C. Camargo Cancer Center

Acontece com mais frequência em homens com idade entre 65 e 74 anos, segundo o Ministério da Saúde, e as causas ainda são indefinidas. Segundo Filho, pessoas com cerca de 50 anos também podem desenvolver a doença, mas são casos mais raros.

A maior parte dos casos é de característica idiopática, ou seja, sem causa definida, sejam eles fatores ocupacionais, ambientais ou mesmo hereditários.

Jayr Schmidt Filho

Sintomas de LLC podem demorar anos para se manifestarem. Cansaço, presença de linfonodos maiores e falta de ar durante exercícios podem ser indicativos da presença da doença —mas é bom lembrar que esses sintomas podem estar relacionados a muitas outras condições. Ou seja, a presença desses sintomas não indica necessariamente LLC. O diagnóstico deve ser feito por meio de exames de sangue, com um médico.

A doença é crônica —não tem cura—, mas tratamentos podem melhorar sintomas. Pelo protocolo médico, a primeira medida é apenas observar a evolução da LLC antes de qualquer intervenção, já que muitos procedimentos podem ter efeitos colaterais para indivíduos que são assintomáticos.