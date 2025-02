Garoto fica em coma ao levar 4.000 ferroadas de abelhas; como veneno age?

Incidentes com enxames são potencialmente graves. A depender da região afetada, situações assim podem gerar sequelas para o paciente. Rinaldo Tavares, professor de toxicologia clínica da UFF (Universidade Federal Fluminense), explica que esse tipo de ataque é potencialmente fatal.

São grandes quantidades de bradicinina e estamina que podem levar a uma instabilidade, um edema generalizado. Isso pode ter reações graves e às vezes fatais, mesmo que o paciente não seja alérgico.

Rinaldo Tavares

Ataques de enxames podem causar intoxicação grave pelo volume de veneno, resultando em falência múltipla de órgãos, choque circulatório, hemorragias internas, alterações neurológicas e insuficiência renal, exigindo tratamento intensivo imediato. Sequelas como lesões renais, alterações neurológicas e hemólise (destruição dos glóbulos vermelhos do sangue) podem ocorrer, dependendo da gravidade do ataque e da resposta ao tratamento.

Tatiliana Bacelar Kashiwabara

Tratamento ao veneno depende do quadro do paciente. Caso o paciente tenha entrado em contato com uma pequena quantidade de veneno, medicação para dor podem auxiliar na resolução dos sintomas. No entanto, se o caso for mais grave, é possível que existam lesões nos órgãos. Além disso, é necessária a remoção rápida do ferrão em todos os casos.

O tratamento inclui remoção rápida do ferrão, limpeza com água e sabão, compressa fria para reduzir o inchaço e uso de antialérgicos. Em casos graves, é necessário atendimento hospitalar imediato para aplicação de soro antiapílico, anti-histamínicos, anti-inflamatórios e suporte intensivo, como hidratação venosa e ventilação mecânica.

Tatiliana Bacelar Kashiwabara