Como utilizar talos de vegetais que iriam para o lixo? Veja 3 receitas

Ao preparar uma receita, muitas pessoas costumam descartar partes de vegetais como brócolis, couve, aipo. Mas talvez seja hora de repensar essa prática. Muitas vezes negligenciados, os talos, por exemplo, podem ter propriedades nutricionais surpreendentemente altas, oferecendo benefícios adicionais para a saúde.

Além disso, é importante considerar a necessidade de adotar práticas culinárias mais sustentáveis e com menor desperdício, atitudes que devem ser incorporadas ao nosso dia a dia, contribuindo para um consumo mais consciente e respeitoso ao meio ambiente.

Como estocar os talos

De acordo com Vavo Krieck, chef de cozinha e professor de gastronomia, a melhor maneira de introduzir esse novo hábito no preparo das refeições é mantendo um saco, tipo zip-lock, para ir armazenando todas as sobras da cozinha (higienizadas): talos, mas também cascas de cenoura, batatas, tomate e outros vegetais. Tudo que iria para o descarte. "O freezer é o melhor amigo, congele tudo o que não for usar para uso posterior", sugere.