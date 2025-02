Adepto teve colesterol 'vazando' nas mãos: dieta carnívora sempre faz mal?

A pesquisadora deixa claro que, na nutrição, a ideia é de que cada dieta deve ser pensada de acordo com o indivíduo e deve conter todos os grupos alimentares, com a maior variedade possível no cardápio, levando em conta as restrições do paciente.

"Uma dieta que se restringe a consumir apenas carnes e outros alimentos de origem animal não deve ser recomendada e não traz benefícios a longo prazo de forma alguma."

Qual a diferença entre as dietas carnívora e low carb?

As duas têm em comum o consumo restrito de carboidratos, mas a low carb (baixa em carboidratos, na tradução literal) ainda é menos "radical" na retirada de alimentos. Nela, o consumo de carboidratos representa de 10% a 45% das calorias da dieta, o que, segundo Guizellini, traz efeitos positivos para a saúde de "alguns grupos de indivíduos".

Já a dieta carnívora prega um consumo de apenas 50 gramas de carboidratos por dia, e exclui frutas, legumes, verduras e cereais do cardápio —no caso da dieta low carb, esses alimentos são permitidos, desde que sejam escolhidas opções baixas em carboidrato.

Exagerar sempre é uma má ideia

Entre as peculiaridades da dieta carnívora que mais chamam a atenção está o hábito de muitos adeptos de ingerir tabletes inteiros de manteiga, puros, apenas para consumir as gorduras "necessárias" para cumprir o plano da dieta.