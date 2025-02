Já viu aparelho para corrigir unha curvada? Solução usa técnica de dentista

Se você gosta de assistir vídeos de unhas sendo desencravadas nas redes sociais, já deve ter visto podólogos fazendo aplicação de órteses para ajudar unhas muito curvadas. A prática é comum e adaptada de soluções ortodônticas.

O que aconteceu

O TikTok é cheio de vídeos de podólogos usando bráquetes —aquelas pecinhas nos dentes de quem usa aparelho fixo— em unhas dos pés. "A tecnologia surgiu com a odontologia e a adaptamos para a podologia. Usamos também o boton e o gancho metálico, desenvolvidos para dentistas, mas que nos ajudam na correção de hipercurvatura das unhas", diz Lucia Amaral, podóloga e presidente da Sociedade Brasileira de Podólogos.

Acessórios funcionam de diferentes formas. "Na órtese de bráquete, você cola as peças na unha e usa fio ortodôntico para levantar as laterais. No gancho, você tem uma passagem interna em que é possível passar o fio de um lado para o outro na unha, colando-o com resina. O boton também tem esse gancho, é elástico e tem molas, o que ajuda na correção do formato da unha", diz a podóloga.