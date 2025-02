'Que deselegante': por que às vazes falamos o que não devemos?

Quem nunca fez um trocadilho infeliz sem querer, soltou um palavrão na hora errada ou chamou alguém pelo nome errado? Políticos, jornalistas e outras figuras públicas viram meme por causa disso. Mas será que é só cansaço?

"Há evidências bem claras, de experimentos, de que o que você está pensando secretamente pode emergir por meio da fala de forma não intencional", conta o norte-americano Benjamin Bergen, professor de ciências cognitivas da Universidade da Califórnia (EUA).

Atos falhos renderam estudo

Num dos testes citados por Bergen, estudantes do sexo masculino tinham que ler pares de palavras complicadas bem rápido e sem errar. O pesquisador, então, era trocado por uma garota jovem com roupa provocante. Com a moça em cena, os rapazes cometeram muito mais erros, além de trocarem muitas palavras por similares com sentido apimentado ("coxa grossa" em vez de "colcha rosa", por exemplo).