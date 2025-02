Onda de calor: quanta água você deve tomar por dia? Suco entra na conta?

Tomar entre dois litros e meio, no máximo três, é o suficiente. E mesmo isso não é regra, pois nossa necessidade de água flutua de acordo com o calor do dia, a umidade, o quanto nos movimentamos e por aí vai.

Manter a hidratação é importante porque a água transporta as substâncias no nosso corpo, tanto para nos alimentar quanto para eliminar resíduos pela urina.

Por isso, no geral, a regra é escutar o corpo. E o xixi é um ótimo termômetro. Se ele estiver amarelo clarinho, sinal de que você está hidratado. Agora se aparecer amarelo escuro, e não for aquele primeiro xixi da manhã, melhor aumentar os goles.

A sede é sinal de que a água já está em falta no organismo, então quando ela aparecer, reponha os líquidos assim que possível.

Ou seja: nada de errado em ficar com a garrafinha do lado, mas também não é preciso exagerar. As exceções ficam por conta das pessoas com tendência a terem cálculos renais, por histórico familiar ou se já tiveram alguma vez na vida, que devem caprichar na hidratação, sob orientação médica.

Já quem tem doença renal crônica, pelo contrário, deve maneirar no consumo, pois o órgão vai perdendo com o tempo sua capacidade de filtrar os líquidos.