Qual a temperatura máxima que o corpo humano pode suportar?

Em geral, as cidades brasileiras não estão preparadas para as amplas variações de temperatura que sofrem ao longo do ano. As pessoas costumam passar frio e calor dentro da própria casa por falta de isolamento térmico adequado. Nas periferias dos grandes centros urbanos, os riscos de uma pessoa morrer de calor são ainda maiores, já que as habitações costumam ser mais precárias, os bairros têm poucas áreas verdes e as temperaturas podem se tornar mais insalubres.

Existem ainda diferenças regionais, já que o nosso corpo se acostuma à média das temperaturas do lugar em que vivemos. Em São Paulo, as pessoas começam a sofrer com o calor a partir dos 28ºC; já em Teresina, os moradores suportam bem os termômetros até os 34ºC.

Grupos mais vulneráveis ao calor

Imagem: iStock

A gordura marrom é um tipo de tecido adiposo que os mamíferos desenvolveram para a manutenção da temperatura corporal. Esse tipo de gordura é maior nos bebês, já que eles ainda não têm outros mecanismos de controle desenvolvidos.

Em condições normais de saúde, o corpo dos adultos também faz essa regulação térmica por meio do suor, dos pelos e da vasoconstrição ou vasodilatação —quando os vasos abrem ou se contraem, aumentando ou diminuindo a pressão do sangue e os batimentos cardíacos.