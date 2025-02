'Foi um choque': como pessoas podem ter dois tipos de diabetes?

Por que dois tipos ao mesmo tempo

Quando o paciente tem deficiência de insulina (sintoma típico do diabetes tipo 1) combinado à resistência ao hormônio (sintoma típico do diabetes tipo 2), ele desenvolve o chamado "diabetes duplo", ou seja, os dois tipos de diabetes ao mesmo tempo.

No tipo 1, o sistema imunológico do paciente ataca e destrói as células do pâncreas, responsável pela produção de insulina. Com isso, a pessoa passa a necessitar de várias doses de insulina por dia. "Normalmente, a pessoa diagnosticada com o diabetes tipo 1 costuma perder peso, urina muito e fica constantemente cansada", explica o médico endocrinologista Fernando Valente, diretor da SBD (Sociedade Brasileira de Diabetes).

O arquiteto Marcelo Gino, 50, tem diabetes duplo Imagem: Arquivo pessoal

Mas se esse paciente tem pressão alta, colesterol e triglicérides elevados, sobrepeso e obesidade, predisposição genética, pode desenvolver o tipo 2 da doença. Nele, o corpo não produz insulina suficiente ou as células do corpo não reagem ao hormônio. "Existe uma dificuldade de a insulina ter efeito, pois existe uma resistência a esse hormônio", aponta Odair Alves, professor do Instituto de Ciências Biológicas e de Saúde da UFAL (Universidade Federal de Alagoas).

A combinação dos tipos é perigosa e complexa. "Ao mesmo tempo que é indispensável fornecer insulina para compensar a baixa reserva natural causada pelo tipo 1, é necessário evitar altas dosagens para não piorar o quadro de excesso de peso desses pacientes", diz Valente.