Calorão pode mexer com o intestino: veja 7 cuidados para evitar problemas

Cuidado ao consumir vegetais

Só coma saladas cruas em locais de confiança, nos quais você tem certeza de que houve higienização adequada. Caso contrário, opte por legumes cozidos ou assados para reduzir o risco de contaminação.

Veja como higienizar corretamente seus vegetais.

Mantenha uma boa ingestão de fibras

Além dos vegetais, consuma frutas com casca e grãos integrais (aveia, cevada, arroz, quinoa). Esses alimentos são fontes de fibras, nutriente importante para manter o intestino funcionando bem. Também beba muita água, para garantir que as fibras cumpram o seu papel no intestino.