Brasil +40ºC: qual o limite máximo de sensação térmica que aguentamos?

Problemas com transpiração podem agravar a regulação da temperatura do corpo. Quando a temperatura e a umidade estão altas ao mesmo tempo, a transpiração não ocorre de forma eficiente, aumentando a sensação de calor percebida pela pessoa.

Diferenças regionais impactam no quanto a pessoa é capaz de aguentar o calor. Nosso corpo se adapta as situações. São Paulo, as pessoas começam a sofrer com o calor a partir dos 28ºC; já em Teresina, os moradores suportam bem os termômetros até os 34ºC.

*Com informações de reportagens de julho de 2023 e fevereiro de 2025.