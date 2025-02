Quanto tomate tem no catchup? Porcentagem é mais baixa do que parece

"A imagem do catchup está sempre associada ao tomate, seja nas propagandas ou nas ilustrações em suas embalagens", comenta o agrônomo Plínio Barbosa de Camargo, do Laboratório de Ecologia Isotópica do Cena, coordenador do estudo, publicado em março no Journal of Food Composition and Analysis.

Para cada amostra de catchup, o trabalho determinou o valor de uma razão isotópica denominada delta carbono 13. Esse parâmetro reflete a proporção existente no produto de duas formas distintas (isótopos) do átomo de carbono, o raro e pesado 13C e o leve e abundante 12C, provenientes da matéria-prima de origem vegetal.

Qualquer planta produz esses dois tipos de carbono por meio da fotossíntese em quantidades distintas e esses isótopos permanecem em seu tecido. No entanto, o mecanismo usado para fixar o carbono na maioria dos vegetais pode ser dividido em dois tipos principais: o mais comum, denominado ciclo fotossintético C3, e o menos frequente, conhecido como C4.

Ingredientes que predominam no catchup: vinagre, açúcar e tomate Imagem: Léo Ramos Chaves/ Revista Pesquisa FAPESP

O delta carbono 13 de plantas C3 é diferente do C4. Por isso, segundo o grupo do Cena, ao se determinar o valor dessa assinatura isotópica para um produto de origem vegetal, é possível inferir, com um bom grau de segurança, quanto de seu carbono veio de plantas C3 e C4.

O tomate faz fotossíntese pelo ciclo C3, o mesmo de outras plantas arbustivas ou arbóreas. Já o milho e a cana-de-açúcar, a exemplo de outras gramíneas, são C4. Essa abordagem isotópica tem sido usada por pesquisadores do Cena em trabalhos com alimentos e bebidas desde a década de 1990. O grupo já conduziu estudos em itens como vinhos, cerveja, shoyu e alimentos para cães e gatos (ver Pesquisa FAPESP nº 94 e 278).