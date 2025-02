Pneumonia bilateral: o que é quadro que afeta o papa Francisco

Como é o tratamento?

Primeiro passo é identificar a causa. O médico faz exames para identificar se o quadro é causado por vírus ou bactérias, por exemplo. Se não encontrar, o tratamento é feito com associação de antibióticos —geralmente, usa-se dois medicamentos para atingir as bactérias mais comuns, conforme a região e idade do paciente.

Segunda parte é curar a inflamação nos pulmões. Tratamento pode envolver corticoides e remédios para aumentar a pressão arterial, dando tempo para a ação dos antibióticos. Em casos graves de sepse, a ventilação mecânica deve ser feita com cuidado para preservar os pulmões.

Quando procurar o médico?

Sempre que tiver febre alta e/ou dor no peito ou dificuldade para respirar, é preciso consultar o médico ou serviço de urgência, principalmente se for criança, idoso, paciente imunodeprimido ou com doenças crônicas.

*Com informações de reportagens publicadas em 29/01/19 e 12/03/19.