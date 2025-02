O que os microplásticos podem causar no cérebro? Veja alguns efeitos

No entanto, o próprio artigo reconhece que é preciso ampliar as pesquisas com mais amostras, refinando técnicas. Por exemplo, não está claro pela pesquisa se o maior número de diagnósticos de demência, Parkinson e Alzheimer poderiam ser resultado também de melhora nas ferramentas de detecção destas doenças —e não exclusivamente um reflexo do maior contato do corpo com plásticos.

Como plástico chega ao cérebro?

"Os plásticos adoram gorduras, ou lipídios, então uma teoria é que eles estariam se infiltrando com as gorduras que comemos, que são então entregues aos órgãos que realmente gostam de lipídios —o cérebro está no topo dessa lista", teorizou Campen à CNN.

Os cientistas acreditam que o cérebro está absorvendo as estruturas nanométricas muito pequenas, como 100 a 200 nanômetros de comprimento, enquanto algumas das partículas maiores, que são de um micrômetro a cinco micrômetros, vão para o fígado e rins.

Como o cérebro recebe justamente as menores partículas do plástico, é possível ainda que este contato aconteça aspirando a poluição no ar ou ingerindo através da água ou de alimentos.

É muito difícil, em 2025, viver uma vida sem plástico, e a ciência ainda está evoluindo para determinar exatamente quais são os perigos que este tipo de material oferece à saúde humana e quais tipos de contato precisam ser minimizados.