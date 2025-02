Muitas horas dormindo e tática da colher: como era o sono de Einstein

Além de ser fã de noites longas, o físico era adepto de sonecas durante o dia. O hábito ficou eternizado na imagem que abre esta matéria, em que o cientista aparece durante tirando um cochilo na grama de seu jardim em 1933. Estes momentos de descanso eram considerados essenciais por ele.

Ele ainda usava um "truque" com uma colher... Para garantir que não exageraria na soneca, Einstein costumava reclinar sua poltrona com uma colher na mão e um prato de metal diretamente abaixo dela. Se ele caísse no sono pesado, a colher escapava de sua mão, batia no metal e faria o maior barulho, despertando o físico.

Einstein também gostava de caminhar assim que levantasse. O pesquisador percorria a pé os 2,4 km até o campus da Universidade de Princeton, nos EUA, onde dava aula no fim de sua vida. Para voltar para casa, ele repetia o percurso.

Tanto sono era o segredo da genialidade?

É impossível dizer com certeza se este era o segredo do sucesso acadêmico de um dos maiores físicos do século 20. Outros reconhecidos gênios eram adeptos de um sono polifásico ou segmentado. Leonardo da Vinci, por exemplo, teria sido ido além de sobrevivido com apenas duas horas de sono, segundo o jornal britânico The Guardian.

Para testar a importância do sono na nossa capacidade de entender e executar tarefas, cientistas da Universidade de Lubeck, na Alemanha, desenvolveram um experimento. Os conterrâneos de Einstein treinaram um grupo de voluntários em 2004 para conseguir participar de um jogo com números, e a melhor maneira de executá-lo era descobrir uma regra oculta.