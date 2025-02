Saúde do papa tem potencial de complicação imponderável, diz pneumologista

Há pacientes que respondem muito bem. Não há qualquer razão para que ele não responda, dado que é um paciente diabético, por exemplo. Ele nunca precisou de um procedimento mais complexo em todo o período do seu papado. O esperado é que ele responda à medicação que lhe foi instituída. Há uma possibilidade de complicação? Não há dúvida que sim, por se tratar de um homem de 88 anos.

Estive com o papa há alguns meses e ele estava falando sem cansaço algum. Estava em um bom momento, mas ele sente dor e certamente usa medicações. (...) Ele ganhou muito peso e isso é um complicador para que ele apresente uma maior dificuldade respiratória. Margareth Dalcolmo, pneumologista

A médica explicou que o papa Francisco já apresentava uma restrição respiratória desde jovem, o que pode complicar sua recuperação.

Em primeiro lugar, é importante contextualizar. Estamos falando de algo absolutamente frequente em um homem de 88 anos no inverno europeu e que já tem uma situação respiratória prejudicada há bastante tempo. O papa Francisco teve uma tuberculose quando era muito jovem. Em razão da evolução da doença, em um tempo no qual o tratamento era diferente e não tão eficaz quanto hoje, foi necessário um procedimento em que ele perdeu parte do pulmão direito.

O papa Francisco tem uma restrição. No pulmão esquerdo dele e no que restou do direito, há sequelas daquele quadro que se agravou ao longo dos anos, o que é perfeitamente normal. Vemos isso em qualquer paciente dessa idade. A isso, soma-se o inverno europeu, calefação, ganho de peso, restrição de autonomia para deambular.