Vacina da dengue: 2 doses podem custar R$ 1.000, mas quem quer não acha

Por isso, o que nós temos hoje é um cenário de desabastecimento. O laboratório fornece, para poucas clínicas de vacinação, cerca de 10, 20 doses por mês. Para a grande demanda de serviços particulares, não há vacina. Sou de Chapecó, em Santa Catarina, e aqui tem clínica com fila de espera de 2.500 pessoas.

Fabiana Funk, presidente do conselho da ABCVAC

A SBAC (Sociedade Brasileira de Análises Clínicas) também se diz preocupada com o desabastecimento nacional da vacina da dengue —para farmácias, clínicas e laboratórios.

Em nota a VivaBem, Karina Lorena Meira Fernandes Chiuratto, farmacêutica e consultora científica da SBAC, fala que situação atual exige "um esforço conjunto entre setor privado, público e população para garantir que todos tenham acesso à proteção mais eficaz disponível contra a doença".

A combinação da dificuldade no acesso às vacinas na rede privada e a baixa adesão vacinal na rede pública (pela falta de percepção de risco entre as populações mais jovens e de seus responsáveis) ampliam ainda mais os desafios no combate à dengue.

Karina Lorena Meira Fernandes Chiuratto, consultora da SBAC

O que dizem as farmacêuticas

A Takeda não usa o termo "desabastecimento" em nota enviada a VivaBem. No entanto, a farmacêutica diz que, de fato, o número de doses disponibilizadas ao setor privado é limitado. Além disso, a fabricante reforça que a prioridade, no momento, é o SUS e a segunda dose de quem iniciou o esquema de imunização na rede particular.