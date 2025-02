Qual o melhor horário para jantar e perder mais peso, segundo estudo

A insulina é responsável por colocar o açúcar nas células. O trabalho dela é executado em cerca de três horas, e a intensidade varia de acordo com a qualidade e quantidade dos alimentos ingeridos.

Já o cortisol surge no momento do sono (o ápice é no meio da madrugada). Mas ele só atua quando a insulina já terminou o seu trabalho. Ou seja, se você come tarde e dorme em seguida, como a insulina está trabalhando a todo vapor, o cortisol não tem tempo hábil para agir também, já que logo está na hora de despertar e recomeçar a rotina. A repetição constante desse ciclo leva ao acúmulo de gordura.

Portanto, para quem busca melhores resultados em relação à perda de peso, é recomendado fazer o jantar mais cedo, por volta das 18 horas.

Não é preciso pular o jantar

A refeição noturna é muito importante em uma alimentação balanceada. O ideal para promover a perda de peso é montar um prato mais leve, inclusive em comparação com o almoço, e ter ao menos três horas de digestão antes de dormir.

Para chegar a esse cenário ideal, é preciso administrar várias situações ao longo do dia. Veja algumas dicas: