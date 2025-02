Proteínas de montão: Europa libera alimentação com pó de 'verme da farinha'

Maior obstáculo pode ser sanitário. Thys, que é coordenadora do laboratório e faz experiências com farinhas do tenébrio e de outros insetos, diz que é preciso muita atenção no cultivo e preparação dos alimentos à base deles.

Preço também pode influenciar consumidores na hora da escolha. Para a especialista, escalar a produção dos insetos seria a melhor saída para evitar preços altos como os praticados em diversos lugares do mundo. Em alguns sites nacionais, a farinha de larva de tenébrio para ração animal pode chegar a quase R$ 140 o quilo.

Senso comum ocidental sobre o consumo de insetos ainda é contrário à prática. Thys conta que em uma pesquisa feita pela UFRS já constatou que insetos e suas larvas in natura ou preparações com eles ainda inteiros não são bem aceitos para consumo do brasileiro. Já insetos transformados em farinha possuem melhor aceitação.