O que é a infecção polimicrobiana que acomete o papa? Quadro é 'complexo'

A idade do papa torna o caso mais delicado. Segundo o especialista, os idosos têm o sistema imunológico mais debilitado, pois a função envelhece junto com o corpo. "O tratamento pode ser com antivirais ou até antibióticos, administrado de forma venal, além do apoio de oxigênio em casos que haja a necessidade", diz.

Condição é comum em idosos. "Esse quadro é relativamente comum em pessoas mais velhas. Ser internado por uma bronquite que evolui para uma infecção bacteriana", conclui Barbosa.