Ele doou medula duas vezes: 'Me senti honrado. Um ato simples pode salvar'

Após o cadastro, o doador é procurado caso exista um paciente com compatibilidade. A busca é baseada em um sistema que analisa os genes das pessoas. A probabilidade de um indivíduo encontrar um doador ideal entre irmãos é de 25%, enquanto a chance de encontrar um doador a partir de bancos de dados de medula óssea nacionais é de 1 em 100 mil. O Brasil, por sua vez, tem o terceiro maior registro de dados de medula óssea do mundo, com cerca de 50 milhões de pessoas cadastradas.

As pessoas não doam a medula de primeira, elas apenas colhem o exame. Então, os profissionais cruzam o exame do doador com o de um paciente que precisa para encontrar a compatibilidade. Existem outras formas de doação de medula óssea, como a partir do cordão umbilical, em casos pediátricos.

Nelson Hamerschlak, hematologista e coordenador do Programa de Hematologia e Transplantes de Medula Óssea do Hospital Israelita Albert Einstein

O procedimento para a doação —punção ou aférese— depende de cada caso. Toda situação é tratada de forma individual. Cada opção tem vantagens e desvantagens, e a decisão dependerá da necessidade do paciente, das possibilidades do doador e das circunstâncias da doença. No caso de Nery, a primeira doação foi por punção e a segunda, por aférese.

A doação por punção é um procedimento em que o doador é anestesiado e a medula óssea é retirada do osso da bacia dele. Já a aférese ocorre por meio do sangue: as células-tronco são colhidas por uma máquina. A quantidade de medula óssea doada é rapidamente resposta pelo organismo —dessa forma, não ocorre esgotamento de sua reserva de células-tronco.

A doação de medula óssea é essencial para o tratamento de doenças hematológicas graves, como leucemia e linfoma, ou de doenças genética, como anemia falciforme. Por sigilo médico, as condições das receptoras no caso de Nery não foram informadas.

O Brasil já tem grande número de doadores, mas é necessário ampliar os nichos. Segundo Hamerschlak, com as mudanças sociais do Brasil, como movimentos de migrações, outras características genéticas foram incluídas no mapa do país. Assim, um dos desafios é ampliar a base de dados genéticos para contemplar essa diversidade.