Como incluir doce de leite no pré-treino e evitar o ganho de peso?

As pessoas que têm síndrome do ovário policístico, resistência insulínica, esteatose hepática (gordura no fígado), síndrome metabólica, sobrepeso, obesidade e aumento do nível do colesterol devem evitar o consumo do doce de leite como pré-treino. Isso porque ele contribui com a piora do quadro devido à sua absorção rápida e a alta carga glicêmica. Andrea Sampaio, nutróloga

Como se vê, apesar de o doce de leite ser uma opção de alimentação pré-treino, há opções muito melhores para este fim.

Os especialistas recomendam que seja estimulado o consumo de alimentos que forneçam carboidratos, ou seja, possuem elevada carga energética, mas que também sejam fontes de outros nutrientes. Isso porque ajudarão a melhorar a capacidade funcional do organismo.

De forma geral, a quantidade ideal de ingestão de carboidratos no pré-treino oscila entre 30 g a 60 g ou até mais, dependendo da necessidade calórica diária, duração e intensidade do treino.

A recomendação é que o indivíduo converse com o nutricionista ou nutrólogo antes de começar a treinar e receba orientações sobre o que consumir e a quantidade indicada de forma individual.

*Com informações de reportagem publicada em 24/04/2023