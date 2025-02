Como funciona o clareamento dental e quanto tempo leva o procedimento?

O clareamento dental é uma microlimpeza da estrutura mineral do dente. O objetivo é retirar os pigmentos externos que, com o passar do tempo, deixam o dente com uma cor amarelada. Esses pigmentos orgânicos, proteínas e aminoácidos oxidam por meio da ação dos radicais livres.

Qual é o melhor tipo de clareamento dental?

Existem dois tipos: o profissional e o caseiro. Geralmente, o profissional é feito em consultório pelo dentista e pode envolver produtos específicos, peróxidos mais fortes e luz pulsante.

Já no caseiro, é usado um gel de concentração mais fraco para aplicar em uma moldeira de acetato feito pelo dentista para o paciente. Não é recomendável fazer clareamento sem orientação de um profissional ou por conta própria. É necessário levar em consideração o tempo de aplicação, verificar se vai ocorrer sensibilidade e a eficácia do produto para cada paciente.

Vale lembrar que os dois tipos têm efeito benéfico, mas diferem no tempo de ação.

Quanto tempo leva o procedimento?