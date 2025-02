Sofrendo com o calor? Veja chás gelados que aliviam desconfortos do verão

Em uma chaleira, coloque a água e esquente até a fervura. Adicione a erva mate, desligue o fogo, abafe com uma tampa e espere por 5 minutos. Coe e deixe esfriar por completo. Separe metade do chá mate em uma jarra limpa. Despeje a outra metade no liquidificador com o suco de limão e as fatias de abacaxi. Bata por cinco minutos. Junte à outra parte de chá e bata novamente. Sirva com gelo.

FONTES: Andrea Ferrara, nutricionista clínica e funcional da Clínica Bottura (São Paulo/SP) com pós-graduação em Fisiologia do Exercício pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), e Júlia Soffner, nutróloga na Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo.