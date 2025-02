'Saci trilheiro', ele sobe as montanhas mais temidas com uma perna só

Isabel Carvalho, que começou as trilhas com o esposo, vê nele um exemplo de força de vontade Imagem: Arquivo pessoal

Nas trilhas, ele também usa a bolsa de urostomia —a mesma usada no dia a dia, sem adaptações. "Carrego uma reserva para emergências, mas nunca tive problemas graves. Faço tudo com muito planejamento." Por ter insuficiência renal crônica, ele tem de beber pelo menos 3 litros de água durante as trilhas.

Para a esposa, a jornalista Isabel Carvalho, 43, ele é um "exemplo de força de vontade e de superação". Eles estão juntos há 18 anos e ela passou a acompanhá-lo em alguns percursos.

É a prova de que limitações não definem ninguém. Ele me ensina, todos os dias, que a vida é sobre encarar desafios, não importa o tamanho deles. Começamos juntos! Sempre fui aquela que incentivava a cada trilha, a cada nova ideia. Ele acabou me motivando a explorar mais, a sair da zona de conforto e encarar a natureza como um espaço de renovação e conquista.

Isabel Carvalho

Santos já fez trilhas de longa duração e grande complexidade, como a travessia dos Lençóis Maranhenses, com 40 km percorridos em três dias, e a subida da Pedra da Gávea, no Rio de Janeiro —complicada para a maioria das pessoas e considerada uma das mais difíceis do Brasil.