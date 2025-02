Policial morre após procedimento de transplante capilar; quais os riscos?

Sangramento e inchaço na área doadora ou receptora, assim como inchaço na testa e ao redor dos olhos;

Cicatrização inadequada, principalmente no método FUT (entenda melhor abaixo), que inevitavelmente deixa cicatriz;

Perda temporária dos fios transplantados (eflúvio telógeno), comum nas primeiras semanas. Os fios voltam a crescer depois de alguns meses;

Resultados insatisfatórios por falta de planejamento, podendo gerar crescimento irregular dos fios.

Morte não é classificada como risco. "Diante do falecimento do paciente, consideramos fundamental que as autoridades competentes realizem uma investigação detalhada para esclarecer as circunstâncias do ocorrido", diz Anna Cecília Andriolo, médica dermatologista e presidente da ABCRC (Associação Brasileira de Cirurgia da Restauração Capilar).

Para reduzir os riscos, é essencial escolher um profissional qualificado. Além disso, deve-se seguir todas as orientações médicas no pré e pós-operatório. "A escolha de uma clínica ou hospital que siga todas as normas sanitárias e de biossegurança também é essencial para garantir a segurança e o sucesso do procedimento", diz a médica.