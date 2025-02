Paçoca pode ser uma boa opção para o pré-treino?

Na dúvida do que consumir antes ou após o treino, é sempre recomendável consultar um profissional, como nutricionista, nutrólogo ou médico do esporte para obter orientações personalizadas.

Dessa forma, é possível considerar as necessidades individuais e as condições de saúde específicas do indivíduo para ter resultados mais satisfatórios.

Vale lembrar que o consumo da paçoca é considerado seguro para a maioria das pessoas. No entanto, ela deve ser ingerida com moderação por alguns grupos específicos. São eles:

pessoas com diabetes;

alérgicos ao amendoim;

quem deseja emagrecer ou restringir a quantidade de calorias ou açúcar da dieta.

Referência: TBCA (Tabela Brasileira de Composição de Alimentos).

Fontes: Débora Palos, nutricionista; Isolda Prado, nutróloga.