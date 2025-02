Mal súbito: entenda complicação que causou a morte de jogador do XV de Jaú

Complicação pode afetar esportistas de todas as idades. Nos mais jovens, doenças genéticas associadas a problemas cardíacos podem se manifestar. Já em atletas de meia-idade ou mais idosos, a morte súbita ocorre mais comumente como consequência de doença aterosclerótica.

Como reconhecer os sintomas

Morte súbita é estágio final de situações que levam à parada cardíaca. A complicação pode ser precedida por dor no peito, falta de ar, fraqueza, tonturas, palpitações, desmaio, paralisia do rosto e da perna num dos lados do corpo, dificuldade para falar ou compreender a linguagem, perda ou obscurecimento da visão —em um olho só, perda do equilíbrio ou coordenação e dor de cabeça intensa.

Socorro rápido é essencial para a recuperação. A depender da causa e do tempo decorrido até o início do atendimento e sua qualidade, as manobras de ressuscitação cardiopulmonar podem ser bem-sucedidas, evitando a morte ou sequelas.

*Com informações de reportagem publicada em 08/10/2019.