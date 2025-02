Vale a pena encarar chá de alho para gripe? Não cura, mas há benefícios

É gripe ou resfriado?

Outra dúvida comum em quadros do tipo é distinguir gripes de resfriados. Tanto a gripe quanto o resfriado são doenças infecciosas. A diferença entre elas é o tipo de vírus causador.

No caso da gripe, o vírus causador é o influenza (A, B e C). Ele provoca quadros mais graves, especialmente em crianças, gestantes, idosos e pessoas imunodeprimidas e com patologias crônicas, como diabetes e pressão alta.

A gripe inicia-se com febre, em geral acima de 38°C e duração em torno de três dias, seguida de dor muscular e de garganta, prostração, cefaleia e tosse seca. Os sintomas costumam persistir por mais de uma semana e há risco de complicações —a pneumonia é a mais frequente. O tratamento é com antiviral oseltamivir, além de repouso, boa alimentação e hidratação.

No caso do resfriado, existem mais de 200 tipos de vírus que podem desencadeá-lo, sendo que os mais comuns pertencem à família do rinovírus. Com sinais (tosse, congestão, coriza, dor no corpo e dor leve de garganta) mais brandos e limitados que os da gripe, quase sempre desaparecendo em poucos dias, a doença não tem um medicamento exclusivo; o que se usa são analgésicos, antitérmicos, descongestionantes e xaropes.

Atenção com a prevenção

A principal medida de prevenção contra o vírus influenza é a vacina. Fique atento às campanhas de vacinação. Há também a possibilidade de se vacinar na rede particular.