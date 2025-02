Influência das redes liga alerta para beleza na geração Z: 'Padrão irreal'

Dados da geração Z (nascidos entre 1997 e 2012) contam com participantes a partir dos 21 anos, sem considerar jovens abaixo desta faixa etária. Eles representam 50% dos entrevistados.

Entre todos os entrevistados que fizeram algum tratamento nos últimos 12 meses, os procedimentos mais procurados foram:

tratamentos faciais para rugas, linhas finas e suavização da pele (peelings): 45%;

preenchimentos faciais injetáveis (como preenchimentos de ácido hialurônico para hidratação, reforços de colágeno/ bioestimuladores): 32%;

injetáveis para tratamento de rugas e linhas finas (por exemplo, toxina botulínica, neurotoxinas, entre outros): 31%;

dispositivo baseado em energia para "endurecimento" da pele (incluindo radiofrequência): 25%;

microagulhamento ou microdermoabrasão: 22%;

tatuagem facial semipermanente (por exemplo, maquiagem): 19%.

Geração Z e as influências externas

Os "padrões de beleza" influenciam 39% dos jovens da geração Z na busca por procedimento estéticos, número superior aos observados globalmente (27%). O grupo também é mais influenciado pelas redes sociais quando questionado sobre a própria aparência —do total, 42% dos entrevistados afirmaram que comparam sua aparência com outras pessoas nas plataformas digitais. Já 41% concordam que as mídias, no geral, influenciam na percepção da própria beleza, e 36% dizem se sentir pressionados a se enquadrar nos padrões de beleza da sociedade.

Dados da população geral, sem recortes de idade, são diferentes. 52% afirmam que "beleza é algo subjetivo" e 45% dizem estar satisfeitos com a própria aparência. 40% contam que as videochamadas os fizeram reparar mais na aparência. Os pontos levantados pela geração Z ficam por último, com 30%, 28% e 26%, respectivamente.