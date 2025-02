Dor nas 'juntas' pode indicar que vem chuva? O que a ciência já descobriu

Uma pressão barométrica mais alta geralmente sinaliza condições de tempo bom, com céu limpo e ventos calmos, enquanto uma pressão mais baixa normalmente precede condições climáticas instáveis, como céu nublado, chuvas e umidade.

As articulações móveis são estruturas intrincadas amortecidas pelo fluido sinovial, um líquido viscoso que lubrifica as articulações, e são envoltas em cápsulas ricas em terminações nervosas. Em articulações saudáveis, esses componentes devem permitir movimentos suaves e sem dor. No entanto, quando são comprometidas por danos à cartilagem (como na osteoartrite) ou inflamação (como na artrite reumatoide), mesmo mudanças sutis no ambiente podem ser sentidas agudamente.

Uma hipótese importante sugere que mudanças na pressão barométrica podem influenciar diretamente o desconforto nas articulações. Quando a pressão atmosférica cai antes das tempestades, ela pode permitir que tecidos inflamados dentro das articulações se expandam ligeiramente, aumentando a tensão nos nervos circundantes e amplificando a dor. Por outro lado, aumentos rápidos na pressão, característicos de sistemas de clima bom, podem comprimir tecidos já sensíveis, levando ao desconforto em algumas pessoas.

Levantamentos científicos oferecem algum apoio para essas hipóteses, embora os resultados permaneçam mistos. Por exemplo, um estudo de 2007, publicado no American Journal of Medicine, encontrou uma correlação leve, mas significativa, entre a queda da pressão barométrica e o aumento da dor no joelho em pacientes com osteoartrite. Esse padrão, no entanto, não é universalmente observado em todas as condições articulares.

Uma revisão sistemática de 2011 na revista Arthritis Research & Therapy examinou a relação entre clima e dor em pacientes com artrite reumatoide. Ela revelou respostas altamente variáveis: enquanto algumas pessoas relataram aumento da dor em condições de baixa pressão, outras não notaram nenhuma mudança. Algumas até sentiram desconforto durante frentes de alta pressão.

Mais recentemente, um projeto de ciência cidadã, de 2019, chamado Cloudy with a chance of pain (“nublado com chance de dores”) usou o rastreamento de dor baseado em um aplicativo para explorar essa conexão. O estudo encontrou uma associação modesta entre queda da pressão atmosférica e aumento da dor nas articulações, mas também destacou a existência diferenças individuais substanciais em como as pessoas percebem a dor relacionada ao clima.