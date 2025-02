'Como vela derretendo': Ozempic aumenta busca por procedimentos estéticos

Os efeitos na bunda têm relação com essa perda da gordura e da massa muscular. A pessoa não treina, não faz dieta, deixa de comer proteína e, com isso, não consegue manter a massa muscular. André Camara, endocrinologista

Para evitar que isso ocorra, o ideal é manter rotina saudável. Isso inclui a dieta, com quantidade adequada de proteína, exercício físico (para não perder a massa magra), além de uma boa rotina de sono.

Os pacientes acham que a medicação é mágica. Claro que ajuda, principalmente para quem tem diabetes ou obesidade, mas ela é parte de um processo que envolve educação alimentar, exercício físico e dormir bem. É preciso lidar com isso de uma forma mais integral. André Camara, endocrinologista

Também é importante fazer um acompanhamento preventivo. Se a ideia for usar o remédio com acompanhamento médico, não esqueça dos impactos na pele, reforça Ana Paula Pierro, dermatologista da BP - A Beneficência Portuguesa de São Paulo. "Não deixe de ouvir as orientações do médico, endocrinologista ou nutrólogo, para que determine a dose correta das medicações, da dieta nutricional. Sabendo que o emagrecimento vai acontecer, é possível fazer alguns tratamentos dermatológicos para prevenir, dando mais sustentação do colágeno, por exemplo", explica.

Imagem: iStock/Getty Images

Quais as opções?

Se mesmo assim, os efeitos do emagrecimento incomodarem, existem opções. No entanto, nem sempre acessíveis devido ao preço e resultado "limitante". Em geral, a recomendação é refazer os procedimentos a cada ano. As dermatologistas explicam o que funciona: