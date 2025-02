Melhora saúde intestinal e ajuda imunidade: benefícios do levedo de cerveja

4. Promove a saúde intestinal

As fibras prebióticas presentes no levedo de cerveja desempenham um papel importante no equilíbrio da microbiota intestinal. Elas estimulam o crescimento de bactérias benéficas no intestino, promovendo um ambiente saudável para a digestão.

Essas fibras auxiliam na prevenção de problemas digestivos, como a prisão de ventre, ao melhorar o trânsito intestinal e facilitar a eliminação das fezes.

5. Controle do açúcar no sangue

O cromo encontrado no levedo de cerveja melhora a resposta do organismo à insulina. Por isso, regula os níveis de glicose no sangue. Isso torna o levedo de cerveja benéfico para pessoas com diabetes tipo 2.

6. É fonte de proteínas vegetais

O levedo de cerveja é uma fonte de proteínas vegetais e aminoácidos essenciais. Por isso, contribui com a recuperação muscular, produção de enzimas e hormônios e para a manutenção dos tecidos corporais. É uma opção de reposição de proteínas para pessoas veganas ou vegetarianas.