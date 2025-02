'Consigo urinar em pé e ter ereção': homem trans faz cirurgia inovadora

"Desde criança me interessava pelo universo masculino, gostava de brincar de bola e carrinho e tinha mais afinidade com os meninos. Minha mãe me vestia com saias e vestidos, mas à medida que fui crescendo e escolhendo as minhas próprias roupas, preferia usar bermudas, calças e ficar sem camisa.

Por volta dos 12 anos, comecei a desenvolver características masculinas, tinha muitos pelos, barba, bigode, fazia depilação a laser e não menstruava. Minha mãe me levou a uma endocrinologista para investigar o motivo dessas alterações, fiz alguns exames e constatou-se que tinha baixos níveis de progesterona e altos níveis de testosterona. Durante o tratamento tomei diferentes tipos de anticoncepcional e consegui menstruar durante um ano.

Nasci menina, mas me sentia menino, e não era só uma questão psicológica, minha aparência masculina gerava comentários. Na escola, alguns colegas me chamavam de 'maria homem' e 'sapatão'. Outros me perguntavam porque eu era daquele jeito, mas não sabia.

Me sentia inferior por ter um aspecto físico ridicularizado, queria me encaixar em um padrão. Não imaginava que um dia poderia me tornar o homem que sempre fui, então queria minimamente ser a mulher que a sociedade queria que eu fosse. Ser identificada como mulher, mas ter o corpo e pensamentos de homem era uma anomalia para mim.

"Médica suspeitou que eu fosse intersexo"

Uma outra coisa diferente no meu corpo é que o meu clitóris era muito grande, tinha um tamanho anormal.