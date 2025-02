Canela acelera o metabolismo e emagrece? Veja o que a especiaria pode fazer

Termogênico é o alimento que é capaz de aumentar a temperatura corporal, queimar calorias e, assim, acelerar o metabolismo. A canela é um dos integrantes dessa lista, junto com chá verde, pimenta, café e tantos outros. Só que nenhum alimento é capaz de aumentar o metabolismo a ponto de queimar mais calorias do que as ingeridas pela comida e, portanto, emagrecer. Esses alimentos até podem elevar o consumo de energia do corpo, mas de uma maneira temporária e discreta, que pouco importa no balanço geral no final do dia.

Um estudo publicado no International Journal of Obesity mostra que o consumo de termogênicos pode elevar o gasto energético diário em até 5%. Ou seja, uma pessoa que gasta 2.000 calorias por dia vai queimar apenas 100 calorias a mais ao usar essas substâncias.

Ajuda a diminuir a glicose no sangue?

Outro feito atribuído à canela é o controle da chegada do açúcar no sangue depois da refeição, evitando os picos que levam ao disparo de insulina e ao ganho de peso. Alguns estudos nesse sentido são positivos, mas ainda há controvérsias, pois outras pesquisas mostram que não há influência significativa da canela na glicose. Assim, a ciência não bateu o martelo sobre o assunto.