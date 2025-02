Bronquite causa dificuldade para respirar: entenda doença que afeta o papa

Em 2023, Francisco foi hospitalizado três vezes com quadros de bronquite. Ele sofre com problemas respiratórios e passou por uma cirurgia para remover parte de um pulmão devido a uma infecção grave aos 21 anos. Nos últimos meses, o pontífice tem apresentado dificuldades respiratórias que resultaram no cancelamento de compromissos públicos.

Tipos de bronquite

Existem dois tipos principais de bronquite: a aguda e a crônica. Apesar do mesmo nome e de muitos sintomas em comum, essas doenças são bem diferentes e, por isso, devem ser tratadas de forma distinta.

A bronquite aguda quase sempre é provocada por vírus, como o da gripe. Em casos raros, germes como o Mycoplasma pneumoniae e a Chlamydia podem causar bronquite. A exposição a agentes irritantes, como poluentes e produtos químicos, também pode inflamar a traqueia e os brônquios, causando um quadro semelhante ao da bronquite aguda.

As bronquites infecciosas são mais frequentes no inverno e em crianças. Elas costumam durar de cinco dias a quatro semanas e, na maioria dos casos, desaparecem sem necessidade de antibióticos.

A bronquite crônica é uma inflamação persistente dos brônquios e provoca perda progressiva da função pulmonar. O diagnóstico oficial é feito quando a pessoa apresenta sintomas por pelo menos três meses ao ano durante dois anos consecutivos.