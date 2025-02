8 alimentos que ajudam o cabelo a crescer e diminuem a queda dos fios

Imagem: iStock

2. Leite: A bebida fornece vitaminas A, B1, B2, B6 e B12, zinco, magnésio, fósforo e potássio, além de proteínas. Por isso, o leite pode evitar a queda dos fios provocada pelas deficiências desses nutrientes. Além disso, o leite possui cálcio, e a falta desse mineral deixa os fios mais quebradiços e finos.

3. Espinafre: Contém grandes quantidades de ferro, um mineral importante para a formação do cabelo e para o transporte do oxigênio no sangue. Dessa forma, o oxigênio chega mais rapidamente às raízes capilares, o que torna os fios mais espessos e fortes. Isso porque o vegetal possui nutrientes benéficos como folato, ferro e vitaminas A e C. A vitamina A ajuda as glândulas da pele a produzir sebo, que ajuda a hidratar o couro cabeludo e mantê-lo saudável.

4. Peixes: Incluir os peixes na dieta ajuda a prevenir o aparecimento dos radicais livres e auxilia na formação de um novo cabelo. Além disso, os fios ficam mais saudáveis, fortes e crescem mais rapidamente devido à presença da vitamina B1, que melhora a circulação da região capilar. O alimento possui ainda proteína, ferro, vitamina B12, ômega 3, cálcio e fósforo que contribuem para acelerar o crescimento e dão mais oxigênio para o couro cabeludo. Consuma salmão, atum e sardinha para ter fios mais brilhantes e fortes.