12 pré-treinos naturais que realmente funcionam; veja o que consumir

Omelete com farinha de aveia e frango; Vitamina de frutas; Batata-doce ou batata-inglesa com frango; Tapioca com ovo.

Segundo Andréa Waisenberg, especialista em nutrição esportiva, não há muita diferença nas recomendações de pré-treino de acordo com o horário do dia. A indicação continua sendo o carboidrato, porém ela sugere restringir a cafeína e outros estimulantes em treinos no período da tarde e noite, pois podem interferir na qualidade do sono. E, vale lembrar, o sono é fundamental para a recuperação física e faz parte do treino.

Quanto a se exercitar de estômago vazio, pode funcionar para atletas bem treinados e com boa consciência de performance. Já para iniciantes, a recomendação é a ingestão de um lanche leve rico em carboidratos para evitar a hipoglicemia ou até a redução da pressão sanguínea.

Além disso, é válido ressaltar a importância de se atentar para o consumo de água. A desidratação é o fator principal que gera tontura, fraqueza e até desmaios.

O que não ajuda e até prejudica

Todos os alimentos de digestão mais lenta e difícil, com alta quantidade de gordura e/ou proteína, dificultam a realização do treino e devem ser evitados no pré-treino.