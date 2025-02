Proteína, sopa e treino: como Shakira mantém a boa forma aos 48 anos

Shakira cuida do seu corpo com treinos intensos na academia, misturando exercícios de cardio (para aumentar a resistência) e de força (para fortalecer os músculos). A cada duas a quatro semanas, ela muda os exercícios para continuar desafiando o corpo. Ela foca especialmente na região do abdome e do core (que inclui a barriga, lombar e pelve). A ideia é garantir que ela tenha energia e força para fazer longos shows e passar por uma turnê de meses.

Para além da rotina na academia, Shakira também adora dançar, o que fica claro nas suas apresentações no palco. Fora dos shows, ela também dança bastante para manter seu corpo definido. Kaiser explicou que a dança é importante não só para o corpo, mas também porque ajuda Shakira a relaxar e a se desconectar mentalmente dos compromissos profissionais.

A cantora latina também gosta muito de nadar, especialmente à noite. Segundo sua personal trainer, a natação ajuda bastante: "Depois do treino, ela dorme muito bem e se sente ótima no dia seguinte. Além disso, nadando, o corpo continua suando e eliminando a água que fica retida no organismo", explicou Kaiser.

Muita calma durante a adaptação

Anos atrás, a meia-idade era sinônimo de declínio irreversível do vigor físico, mas hoje sabe-se que é possível atingir o melhor condicionamento nesta fase.

Para ter um físico melhor aos 40 ou 50 anos do que você tinha aos 25, é preciso se exercitar de forma diferente. Os treinos do passado não têm o mesmo efeito com o passar das décadas. Com as articulações envelhecendo, é necessário focar em construir uma base sólida para evitar lesões.