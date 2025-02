Seu relógio inteligente pode salvar sua vida? O que dizem os especialistas

A precisão dos dados pode variar dependendo do dispositivo, do sensor utilizado e da posição no corpo. Movimentos excessivos, contato inadequado com a pele e fatores individuais, como sudorese ou tipos de pele, podem gerar leituras imprecisas. Além disso, a interpretação dos dados muitas vezes requer correlação com o quadro clínico do paciente, o que exige acompanhamento médico. Audes Feitosa, membro do Departamento de Hipertensão da SBC

Leandro Costa, cardiologista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz (SP), também destaca que estudos recentes indicam que dispositivos com sensores de fotopletismografia (PPG), como smartwatches, podem detectar padrões de pulso irregulares que sugerem fibrilação atrial. "No entanto, a precisão desses dispositivos pode ser limitada por falsos positivos, especialmente em pacientes assintomáticos", diz.

Imagem: Getty Images

Outro ponto é que nem todos os dispositivos são validados clinicamente, o que pode comprometer a confiabilidade para uso diagnóstico. Dessa forma, é necessário que médicos e pacientes busquem dispositivos de marcas confiáveis e que sejam aprovados por órgãos regulatórios e validados em estudos clínicos.

Vale lembrar que o Complete, aparelho desenvolvido pela multinacional japonesa Omron Healthcare, é o único dispositivo de eletrocardiograma de uso doméstico validado clinicamente que está disponível no Brasil.

O equipamento é capaz de realizar o eletrocardiograma e a medida da pressão ao mesmo tempo e conta com recursos de conectividade (resultado sai em cerca de 30 segundos e pode ser compartilhado instantaneamente com os médicos pela internet).