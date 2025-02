Mofo em garrafa de água pode matar? Veja riscos e como evitar problemas

Garrafas estragadas têm risco maior. "Superfícies arranhadas ou amassadas favorecem o aumento de bactérias por criar uma área onde elas podem grudar e resistir à limpeza. Portanto, devemos evitar o uso de garrafas danificadas", diz Salomão.

Esqueça a água guardada por muito tempo. O líquido mantido em recipientes já abertos, levados à boca e esquecidos por mais de três horas dentro de carro ou mesa do trabalho não é seguro. Há risco de contaminação por bactérias e crescimento de algas e fungos quando exposta a calor e luz solar.

De plástico, vidro ou metal: qual é melhor?

Garrafas de vidro ou metal são mais tolerantes ao processo de limpeza do que as de plástico. Utensílios do tipo squeeze também são mais indicados, pois geralmente têm menos bactérias no bocal do que garrafas com canudo dobrável ou de tampa de rosca.

Evite reutilizar garrafinhas descartáveis de água mineral. Uma vez que elas foram fabricadas para serem descartáveis, não há garantias de como elas se comportarão ao longo do tempo e especialmente em relação ao uso para beber outros líquidos além de água. Mas se essa for a única opção para o momento, a recomendação é que você não utilize essas garrafinhas por mais de três dias e tente ao menos lavá-las com água e sabão no período.

Como manter a garrafa limpa

Lave com água e sabão. Além disso, uma opção é deixá-la de molho em uma solução com hipoclorito, na proporção de uma colher de sopa para um litro de água. Isso vai garantir que a sua garrafinha esteja sempre o mais limpa possível.