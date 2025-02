Fazendo mais cocô que o 'normal'? Veja 6 possíveis causas

Se os alimentos gordurosos são os vilões porque dificultam a digestão, os sucos de cítricos como a laranja, ricos em vitamina C e fibras, quando ingeridos em excesso podem aumentar as idas ao banheiro. Acontece também com quem tem a Síndrome do Intestino Irritável, causada pela má absorção da frutose.

Doença celíaca

Durante o processo de digestão, a comida passa pelo estômago e depois chega no intestino. Ali ocorre a absorção dos alimentos, o que deve ficar e o que deve ser expelido. No caso dos celíacos, quando consomem glúten, o sistema imunológico entende que deve proteger o organismo combatendo a proteína presente no trigo e em outros cereais.

Imagem: iStock

É nesse processo que pacientes celíacos sofrem com efeitos desagradáveis com a sensação de inchaço, gases, diarreias e vômitos.

Cafezinho

Tomar aquele cafezinho e logo após fazer cocô é uma relação de causa e efeito na vida de muitas pessoas. A bebida tem a capacidade de estimular os movimentos peristálticos e, por isso, pode causar a vontade de evacuar quase que imediatamente após a sua ingestão.