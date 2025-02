Faz bem para os ossos e controla o peso: benefícios do queijo minas frescal

2. Faz bem para o coração

O queijo minas frescal possui menor quantidade de gordura saturada e sódio em comparação com queijos mais curados, o que pode trazer benefícios para a saúde do coração.

Além disso, os minerais cálcio e magnésio presentes no alimento ajudam no controle da pressão arterial — fator de risco para problemas cardiovasculares.

3. Fonte de proteínas

De uma maneira geral, fornece proteínas de alto valor biológico, essenciais para a manutenção e reparação muscular, além da síntese de enzimas e hormônios.

4. Contribui com a saúde intestinal

Por conter probióticos naturais, o consumo do queijo minas frescal favorece o equilíbrio da microbiota intestinal. E a presença do cálcio e do zinco auxilia na integridade da mucosa intestinal.