Perigoso, 'golpe de calor' faz temperatura do corpo disparar; SC fez alerta

No "golpe de calor", o corpo absorve mais calor do que consegue liberar devido à alta temperatura externa. A temperatura corporal pode subir para 41º C em apenas 10 ou 15 minutos. Esse superaquecimento agudo desencadeia uma resposta inflamatória em todo o corpo. Neste cenário, há uma falha na dissipação do calor pelo organismo. O sistema de regulação da temperatura corporal pode ser desativado, por exemplo, com a produção de suor insuficiente, fazendo com que o corpo acumule calor gradativamente.

Um "golpe de calor" pode ser fatal. Os sintomas possíveis incluem problemas de consciência como confusão mental, dores de cabeça, tontura, desorientação, sonolência, além de convulsões, vômitos, diarreia e baixa pressão arterial. Caso as medidas adequadas não sejam rapidamente tomadas, é possível que o organismo não resista.

Diferentes causas podem provocar o quadro. Em idosos, pessoas com doenças crônicas e crianças, o "golpe de calor" geralmente ocorre devido à combinação de altas temperaturas e grave deficiência de líquidos e eletrólitos. Em adultos saudáveis, esforço físico excessivo, como prática esportiva ou trabalho ao ar livre, é a causa mais comum. Permanecer em ambientes pouco ventilados, como veículos fechados, também pode acarretar a condição.

O que fazer no caso de um 'golpe de calor'?

Aos primeiros sinais, deve-se chamar o serviço de emergência. O corpo deve ser resfriado o mais rapidamente possível, o paciente transferido para um local fresco e ventilado e, se possível, ingerir líquidos.

Roupas supérfluas devem ser retiradas. Compressas frias devem ser colocadas na testa, nas axilas e nas virilhas. Caso não haja compressas, é possível borrifar água fria nessas regiões.