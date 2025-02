Cuidado com dor de barriga, Zema: o que acontece se comer banana com casca

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), apareceu em um vídeo na quarta-feira (12) em seu Instagram comendo uma banana com casca. O gesto foi uma crítica a alta dos preços dos alimentos.

"Desta vez, recorri a uma nutricionista para ver se podia ou não [comer a fruta com casca], e ela falou que sim. Comer banana com casca. Não fica tão bom quanto uma banana pura, mas dá para encarar nesses tempos em que os preços dispararam. Fica aí uma sugestão que pode funcionar", disse o governador mineiro.

Faz mal comer a casca da banana?

A casca da banana, por si só, não é tóxica para o ser humano. Chefs como as britânicas Nigella Lawson e Nadiya Hussain são famosas por criar receitas com o invólucro da fruta, e o ingrediente é muito usado nas culinárias da Venezuela, Índia e outros países do sul da Ásia, como apontou uma reportagem do Business Insider em 2019.