Nada de técnica militar: professora de Harvard ensina como dormir rápido

Para melhorar o sono, crie um "ritual" antes de se deitar, com atividades de que você goste. Isso envolve ações que você repete todas as noites para ajudar a relaxar. Pergunte-se: "Quais são as três coisas que mais me acalmam?" Pode ser um banho morno, ler um livro ou colocar o celular no modo avião. Personalize sua rotina para torná-la eficaz, independentemente do lugar, mesmo em viagens.

2. Tenha um horário fixo para dormir

Isso ajuda o cérebro a entender quando é hora de descansar e liberar melatonina, o hormônio que regula os ritmos circadianos. Robbins sugere planejar de trás para frente: imagine a hora em que precisa acordar, conte as horas de sono ideais (como sete horas) e adicione 20 a 30 minutos para relaxar antes de dormir. Esse é o seu horário alvo para adormecer.

3. Invista no seu conforto

Isso inclui escolher um bom colchão e travesseiro, que são indispensáveis para uma boa noite de sono. Quando você dedica um orçamento para esses itens, seu quarto se torna um lugar mais acolhedor e confortável. Um ambiente voltado para o autocuidado faz com que você descanse melhor e se sinta mais renovado.

4. Aposte em aromas relaxantes