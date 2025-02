Cabelo branco surge primeiro onde? 4 curiosidades sobre fios grisalhos

A velocidade e a extensão desse processo de embranquecimento, denominado canície, varia muito, tanto entre partes do corpo como de pessoa para pessoa. Mas os especialistas arriscam em estabelecer uma ordem geral para o aparecimento dos primeiros fios brancos. E eles começariam do topo, mais especificamente da cabeça para baixo.

"Normalmente, o processo começa com os cabelos, particularmente na região lateral da cabeça (das têmporas), e depois se espalha para outras áreas do couro cabeludo. Posteriormente, os pelos da barba, outros pelos faciais e do corpo começam a ficar brancos. Os pelos pubianos, das axilas e dos cílios tendem a embranquecer por último", informa a dermatologista Isabela Dupin.

Dupin complementa que os pelos das sobrancelhas e dos cílios, em geral, tendem frequentemente a permanecer escuros até o final da vida devido a características específicas dos melanócitos nestas áreas. Segundo ela, as células, nesses locais, costumam ser mais resistentes ao envelhecimento e ao dano oxidativo, se comparados aos melanócitos do couro cabeludo, por exemplo.

Dá para frear o embranquecimento?

Não há uma maneira comprovada pela ciência de se frear permanentemente o embranquecimento natural dos pelos ou alterar sua ordem de surgimento, mas existem indicativos de que mudanças no estilo de vida podem ajudar a retardar o processo. "O estresse causa efeito oxidativo, mas quando sua fonte é removida, o cabelo que ficou branco recentemente pode recuperar sua cor, sugerem estudos", explica Barreto.

Sobre tinturas, existem produtos específicos para cabelos e barbas, mas para outros pelos do corpo, como os pubianos, a oferta é bem mais limitada e menos comum. "Mas algumas tinturas usadas no couro cabeludo podem ser aplicadas nessa região (na parte inferior do abdome, onde crescem pelos), desde que adotados os cuidados adequados para evitar a irritação da pele", esclarece Dupin.